Bosch WAW28461NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Er kan 8 kg was in deze machine en het maximum toerental is 1400. Deze Bosch-wasmachine scoort op veel punten voldoende, maar springt er niet echt uit. Op een display wordt de resterende programmaduur weergegeven en de machine is voorzien van een timer waarmee een uitgestelde eindtijd ingesteld kan worden.