Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WAW32582NL maakt deel uit van serie 8. Deze machine is technisch gelijk aan de Siemens WM16O5C2NL. Ze verschillen in uiterlijk en programma's. De Siemens heeft extra programma's voor trommelreinigen, gordijnen, night wash, lingerie en dons. De Bosch WAW32461NL is een vergelijkbare machine maar heeft andere programma's en een ander geluidsniveau. De machine heeft ActiveWaterPlus wat waterverspilling tegen moet gaan, maar heeft in onze test niet het laagste waterverbruik. Hij heeft een speciaal programma voor overhemden en een allergie programma voor extra spoelen.