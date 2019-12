Bosch WAW32592NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze machine is geschikt voor 9 kg was en heeft een toerental van 1600. Het waterverbruik van deze Bosch is laag, vooral bij een halfvolle trommel met katoenwas. Hij is voorzien van een display met resterende programmaduur, een timer met uitgestelde eindtijd en geeft een geluidssignaal na een programma. Deze Bosch heeft een inzet voor vloeibaar wasmiddel.