Bosch WAY28771NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Er kan 8 kg was in deze gebruiksvriendelijke Bosch met een centrifugetoerental van 1400. De spoelresultaten zijn matig maar kunnen verbeterd worden met de optie 'extra spoelen'. Op een display wordt de resterende programmaduur weergegeven. De machine is voorzien van een timer waarmee een uitgestelde eindtijd ingesteld kan worden en geeft een geluidssignaal aan het einde van een programma. Handige optie: doseeradvies aan de hand van de hoeveelheid was in de trommel. Voor wie veel vlekken heeft is er een vlekkenautomaat.