Bosch WNAS324471

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeven kilo kun je kwijt in deze wasmachine. Hij heeft energielabel A+++ en een maximum toerental van 1600. Hij is voorzien van een display waarop de resterende programmaduur te zien is en geeft een geluidssignaal als het programma is afgelopen. De wasmachine spoelt matig. Om het spoelresultaat te verbeteren kan je kiezen voor de optie extra spoelen of het programma 'Allergie +'. Verder heeft de wasmachine o.a. programma's voor sportwas, dons en overhemden.