Indesit XWE 71483X XSSS NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Indesit kan 7 kg was en het maximum centrifugetoerental is 1400. Hij heeft een grote vulopening en een display waarop de resterende programmatijd wordt weergegeven en er kan een uitgestelde eindtijd ingesteld worden. Met 1 druk op de knop kan een programma voor katoen en synthetische was op 30 graden gestart worden. De wasmachine is minder geschikt voor mensen met een gevoelige huid, want de machine spoelt matig en er is geen optie om extra te spoelen.