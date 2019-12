Indesit XWE 81683X WSSS EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Indesit kan 8 kg was en het maximale centrifugetoerental is 1600. Hij heeft een grote deuropening en is daardoor gemakkelijk te vullen en te legen. Handige programma's zijn die voor het wassen van dekbedden en er is een speciaal vlekkenprogramma (waarbij je een specifiek type vlek kunt kiezen). Verder heeft de machine een push&wash optie. Met 1 druk op de knop start je een programma voor katoen en synthetische was op 30°C. Een programma om extra mee te spoelen ontbreekt.