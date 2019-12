Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Er kan 8 kg was in deze Indesit XWE81688X WSSS NL met een centrifugetoerental van 1600. Op een display wordt de resterende programmaduur weergegeven. De machine is voorzien van een timer waarmee een uitgestelde starttijd ingesteld kan worden en heeft een hulpmiddel voor vloeibaar wasmiddel. Hij geeft een geluidssignaal aan het einde van een programma. De machine heeft moeite met het wegspoelen van wasmiddelresten en er kan geen 'extra spoelen' worden ingesteld aansluitend aan de wasbeurt. Daardoor is deze machine niet geschikt voor mensen met een gevoelige huid die last hebben van achterblijvende wasmiddelrestjes.