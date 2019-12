Indesit XWE91483X WSSS EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Geschikt voor wie veel was heeft: er kan 9 kg was in. Wel moet je geduld hebben: een volle trommel duurt ruim 3 uur, een halfvolle 2,5 uur. Voor mensen met een gevoelige huid is het geen aanrader want hij spoelt wasmiddel matig weg en heeft geen optie om extra te spoelen. Hij heeft een display waarop de resterende programmatijd wordt weergegeven,startuitstel en een hulpmiddel voor vloeibaar wasmiddel in de doseerlade.