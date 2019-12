LG F1495BD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze LG kan wel 12 kg wasgoed, geschikt voor echte grootverbruikers dus. De machine heeft een toerental van 1400 rpm, een display met informatie over de resterende programmaduur, een timer met uitgestelde eindtijd, een geluidssignaal aan het einde van het programma en een grote deuropening. Hij heeft onder andere programma's voor het reinigen van de wasmachine, een extra stil nachtprogramma en een speciale hulp bij problemen. Bij een storing bel je met de klantenservice, met een mobiele telefoon. Als je vervolgens de telefoon bij de wasmachine houdt en op een knop drukt worden er gegevens over de storing naar de klantenservice verzonden. Zij helpen je vervolgens verder.