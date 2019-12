Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG F4J6VY0W heeft een stoomfunctie waardoor volgens de fabrikant het wasgoed dieper wordt gereinigd en er vrijwel geen allergenen of stofmijten achterblijven in het wasgoed. Met de smartfunctionaliteit met NFC kun je nieuwe programma's downloaden en kun je met behulp van smart diagnosis met behulp van je smartphone informatie krijgen over wasmachineproblemen.