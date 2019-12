Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG F4J8VS2W kan met behulp van de SmartThinQapp en wifi op afstand bediend worden. Bij wasmachineproblemen kan er via Smart Diagnosis informatie naar LG verstuurd worden, waarmee zij kunnen vaststellen wat het probleem is. Je kunt bij een aantal programma's kiezen voor stoom, wat volgens LG zorgt voor een beter wasresultaat met een laag energieverbruik. De functie stoom wasverzachter stoomt de was na het centrifugeren om kreuk te verminderen en de was zacht te krijgen.