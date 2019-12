Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Met een capaciteit van 9 kilo is deze LG FH4U2VDN1 geschikt voor de grotere huishoudens. Hij centrifugeert op maximaal 1400 toeren. Hij is voorzien van een display met resterende programmaduur, een timer met uitgestelde starttijd en geeft een geluidssignaal na een programma. Speciale programma's zijn onder andere een nachtprogramma, extra verzorging, sportkleding en donkere was.