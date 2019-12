Miele W5893 WPS Edition 111

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Miele kan 8 kg wasgoed, maar wanneer de trommel halfvol zit is hij niet erg zuinig. Hij heeft een centrifugetoerental van 1600 en centrifugeert daarmee zeer goed. Hij is voorzien van een display met informatie over de resterende programmaduur, een uitgestelde start en een programma om de machine te reinigen. De deuropening is wat smal.