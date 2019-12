Miele WDA200

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze machine lijkt wat betreft specificaties en resultaten op de WDA100 en WDA110. Hij is ook geschikt voor 7 kg was en heeft een maximaal centrifugetoerental van 1400. Het grootste verschil is het energielabel: A+++ voor deze machine. In onze test blinkt hij echter niet uit in zuinigheid. De machine is voorzien van een display met resterende programmatijd en van startuitstel, maar geeft geen geluidssignaal wanneer het programma afgelopen is.