De Miele WED335 WPS is geschikt voor 8 kilo wasgoed, en centrifugeert met 1400 toeren. Via het touchscreen-scherm kun je bij elk programma zelf de temperatuur en centrifugetoerental kiezen. Deze Miele heeft een beladingssensor die het wasprogramma aanpast aan de hoeveelheid was in de trommel. Deze machine heeft CapDosing; wasmiddel- en wasverzachtercapsules waarmee je je wasgoed een speciale behandeling geeft. Het eigen wasmiddel gebruiken kan uiteraard ook.