Miele WKB 120 WCS

Verschil t.o.v. getest model

De Miele WMB120 WCS, de Miele WKB120 WCS, de Miele WKG120 WCS, de WMG120 WCS zijn vergelijkbare machines. De WKB en de WKG zijn geschikt voor onderbouw; Het bovenblad van het apparaat kan worden verwijderd en vervangen door een onderbouwset. Het apparaat kan dan ook in een nis van 82 cm worden geplaatst. verder verschillen de modellen in de kleur van de deur (wit, chrome of alu zilver) en of het bedieningspaneel recht geplaatst is of iets schuin. De WMG 120 WCS Twin dos, heeft een automatisch doseringssysteem. verder zijn er verschillen in de aanwezige programma's.