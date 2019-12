Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WMH 122 WPS, de Miele WKH 132 WPS, de Miele WKH 272 WPS, de Miele WKM 132 WPS en de Miele WMH 262 WPS zijn allen technisch gelijk. Er zijn kleine verschillen in de vormgeving, programma aanbod, en of er wel of geen trommelverlichting aanwezig is. De 262 en de 272 hebben een extra stoomfunctie.