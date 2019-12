Miele WMF 120 WPS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Miele heeft een toerental van 1600 en een laadvermogen van 8 kg. Helaas is hij halfvol niet zo zuinig. Het doseren van wasmiddel wordt makkelijker gemaakt doordat er capsules gebruikt kunnen worden, met o.a. wasmiddel of wasverzachter. Er klinkt een geluidssignaal als het programma is afgelopen en de machine heeft startuitstel. Er zijn programma's voor snelwas, het reinigen van de machine en voor dons.