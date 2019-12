Miele WMG 120 WPS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Miele heeft een capaciteit van 8 kg en een centrifugetoerental van 1600. Met halfvolle trommel is hij niet zo zuinig. De machine geeft de resterende tijd weer, heeft startuitstel en een signaal aan het einde van het programma. Verder heeft hij in de doseerlade een inzet voor vloeibaar wasmiddel, dat voorkomt dat wasmiddel op kleding terecht komt voordat het programma start. Geschikt voor dosering met capsules, via Miele verkrijgbaar.