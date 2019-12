OK OWM460-D-NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze machine van OK kan 6 kg wasgoed en hij heeft een maximum toerental van 1400. Met de standaardinstelling op 1000 wordt katoenwas redelijk droog, maar je kan zelf voor een hoger toerental kiezen. Hij verbruikt weinig water en energie, maar dat resulteert helaas in matige was- en spoelresultaten. De machine heeft een display waarop te zien is hoe lang een programma nog duurt, hij is voorzien van startuitstel en geeft een geluidssignaal aan het einde van een programma. Er is geen Nederlandstalige handleiding, alleen in het Engels.