Samsung WF70F5EBP4W/EN

Deze Samsung heeft een laadvermogen van 7 kg en een toerental van 1400. Daarnaast is er een display waarop de resterende tijd te zien is, klinkt er een geluidssignaal als het programma is afgelopen en is er de mogelijkheid tot startuitstel. Katoenwas wordt zeer goed schoon in deze machine, maar het programma duurt vrij lang: zowel met volle als halfvolle trommel bijna 3 uur. Er zijn extra programma's voor o.a. spijkerbroeken, babykleding, outdoor en trommelreiniging.