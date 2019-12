Samsung WF80F7E6P6W/EN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze machine is geschikt voor een groot gezin, er kan 8 kg was in. Bij een halve trommel past hij het verbruik redelijk goed aan. Hij heeft een centrifugetoerental van 1600, een display met daarop de resterende programmaduur en de mogelijkheid om een programma op een timer te zetten. Voorzien van veel programma's en opties waaronder trommelreiniging en smart check. Als er een fout optreedt tijdens het wassen dan kan je met behulp van je smartphone en een speciale app informatie over de status van de machine, de fout en eventuele oplossing vinden.