Samsung WF90F7E6P6W

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Samsung is geschikt voor een groot gezin: er kan 9 kg was in. Verder is hij voorzien een display waarop de resterende programmatijd te zien is en met een timer kan een uitgestelde eindtijd ingesteld worden. De wasmachine heeft programma's voor onder andere jeans en trommelreiniging. Met behulp van een smartphone en de Smart Washer app kan je informatie inwinnen bij een wasmachineprobleem.