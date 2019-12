Samsung WW10H9600EW Crystal Blue WW9000

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze geavanceerde A+++ wasmachine past 10 kg wasgoed; geschikt voor een groot gezin dus. Hij is via wifi vanuit huis of op afstand te bedienen en kan een vloeibaar middel en een wasverzachter automatisch doseren. De wasmachine heeft geen doseelade, wil je zelf wasmiddel toevoegen dan moet dat via een doseerbol of bijgeleverd los wasmiddelbakje. Naast standaard programma's zijn er onder andere een extra stil programma en apparaat-reiningsprogramma, maar niet voor handwas.