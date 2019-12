Samsung WW70J3473KW 1EN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze machine van Samsung kan 7 kg was aan en het maximum toerental is 1400. Hij verbruikt erg weinig water bij een volle of halfvolle trommel katoen, maar de programma's voor synthetische was en katoen (bij een halfvolle trommel) duren erg lang. De machine heeft geen programma voor handwas en voor gemengde katoen en synthetische was. Hij heeft een timer waarmee een uitgestelde eindtijd ingesteld kan worden en een inzet voor vloeibaar wasmiddel.