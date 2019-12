Samsung WW80H7600EW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Samsung kan 8 kilo was. Dat maakt hem geschikt voor gezinnen met flink wat was. Heb je niet voldoende was om de trommel vol te krijgen maar was je bijvoorbeeld met halfvolle trommel dan wast deze Samsung opvallend zuinig, maar minder goed schoon dan met volle trommel. De machine is voorzien van een grote trommelopening waardoor de was er makkelijk in en uit kan. Verder heeft de machine een display met resterende programmatijd, startuitstel en een geluidssignaal aan het einde van een programma.