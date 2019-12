Samsung WW80J3473KW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze wasmachine met een centrifugetoerental van 1400, kan 8 kilo wasgoed. Hij is voorzien van een display waarop de resterende programmaduur te lezen is, er kan met een timer een eindtijd ingesteld worden en hij geeft een geluidssignaal aan het einde van een programma. Verder is er een inzet voor vloeibaar wasmiddel die voorkomt dat vloeibaar wasmiddel uit de doseerlade loopt. De machine maakt wel lawaai.