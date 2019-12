Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW90K6605QW kan 9 kilo aan. Hij is voorzien van een invertor motor, Ecobubble en Addwash. Hij heeft een superspeed functie waarmee je 5 kilo was in 59 minuten kunt wassen. Is voorzien van Smart control. Is er ook met een witte deur onder typenr: WW90K6605SW. Technisch gelijke opvolger van de WW90K6604QW.