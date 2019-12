Siemens WM14E498NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze machine van Siemens kan 7 kg was aan en het maximum toerental is 1400. Het katoenprogramma is bij een volle trommel energiezuinig, maar gebruikt veel stroom bij een halfvolle trommel. Het katoenprogramma bij een halfvolle trommel duurt bovendien erg lang. De machine heeft een display waarop de resterende programmaduur te zien is, een timer waarmee een uitgestelde eindtijd ingesteld kan worden en een inzet voor vloeibaar wasmiddel.