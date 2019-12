Siemens WM14N090NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WAN28090NL is technisch gelijk aan deze Siemens. De machine heeft een koolborstelloze motor en is voorzien van Active water of wel beladingsherkenning. Wastijden kunnen verkort worden met VarioPerfect. De machine heeft een bedieningspaneel met LED display en draaiknop. Met starttijduitstel kan ingesteld worden wanneer de machine start.