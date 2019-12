Siemens WM14Q442NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Siemens kan 8 kg was en daarmee is hij geschikt voor een groot gezin. Hij is gebruiksvriendelijk. Hij is voorzien van een display waarop de resterende programmaduur te lezen is, er kan met een timer een eindtijd ingesteld worden en hij geeft een geluidssignaal aan het einde van een programma.