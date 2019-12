Siemens WM14W592NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Negen kilo kun je kwijt in deze wasmachine. Hij heeft een maximum toerental van 1400. Hij is zeer zuinig in stroom- en watergebruik bij een halfvolle trommel katoen, maar spoelt katoen matig. Hij is voorzien van een display waarop de resterende programmaduur te zien is. Hij heeft een inzet voor vloeibaar wasmiddel.