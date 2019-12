Siemens WM16W461NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Siemens, geschikt voor 8 kg was, wordt je was zeer goed schoon. Je hebt er wel even geduld voor nodig: een volle trommel was duurt 3 uur. Op het display is te zien hoe lang het programma nog duurt en er kan een uitgestelde eindtijd ingesteld worden. De machine geeft een geluidssignaal aan het einde van het programma. Er is een gelijk model van Bosch verkrijgbaar. Het loont op de prijzen van beide machines te vergelijken.