Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WMH6Y741NL behoort tot de iQ800 serie. De machine heeft WLAN verbindingsmogelijkheden en Home Connect, hij is te bedienen met een app. Daarnaast heeft hij een automatisch doseringssysteem en een anti-vlekken systeem voor 16 verschillende vlekken. Is voorzien van een outdoor en impregneerprogramma. De Bosch WAYH2742NL is technisch gelijk aan deze machine, hij verschilt iets in design.