Whirlpool AWO/D 5024

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze machine kan 5 kg wasgoed aan en is geschikt voor 1 of evt. 2 persoonshuishoudens. Hij heeft een A+ energielabel. De machine heeft startuitstel maar geeft niet aan hoelang het programma nog duurt. Deze machine spoelt slecht en heeft geen optie om extra te spoelen en is daardoor niet geschikt voor mensen met een gevoelige huid. De wasmachine heeft onder andere een snelwas programma en programma voor jeans.