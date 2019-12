Whirlpool CareMotion 1407 SM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze wasmachines is geschikt voor 7 kg was en het maximale centrifugetoerental is 1400. Hij heeft een display waarop de resterende programmaduur wordt weergegeven en er kan een uitgestelde start ingesteld worden, maar hij heeft geen geluidssignaal aan het einde van een programma. Bijzondere programmaopties zijn het advies voor de hoeveelheid wasmiddel, afhankelijk van de hoeveelheid was, en een weergave van het stroomverbruik van het gekozen programma.