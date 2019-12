Whirlpool Economy 1400 SM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Whirlpool kan 8 kg wasgoed. Hij heeft een maximum toerental van 1400 en energielabel A+++. Op het display is te zien hoe lang het programma nog duurt. Er klinkt geen eindsignaal wanneer het programma afgelopen is, wel heeft deze machine startuitstel. De wasmachine heeft programma's onder andere speciaal voor donkere was en voor gekleurde was op 15°C