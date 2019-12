Whirlpool FSCR70420 ZEN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De laadcapaciteit van deze Whirlpool is 7 kg. Hij heeft een maximum toerental van 1400. De machine gebruikt erg weinig water, vooral bij een halfvolle trommel katoen. Maar het katoen-, en vooral het synthetische programma voor een volle trommel duren lang. Je kunt de starttijd uitstellen. Op een display wordt de resterende programmaduur aangegeven. Na afloop van het programma blijft de trommel met tussenpozen draaien. Dat helpt stinkende was voorkomen als je de was er niet snel uit kunt halen na afloop van het programma.