Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool FSCR80428 heeft een capacteit van 8 kg. De machine geeft doseerhulp. Hij adviseert de hoeveelheid wasmiddel op basis van hoeveel wasgoed er in de trommel zit. Een opvallende programma op de machine is 'kleuren', dat geschikt is voor katoen, synthetica of een mengsel daarvan en helpt kleuren te behouden.