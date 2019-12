Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool FWG81496WSE NL heeft een capaciteit van 8 kg. Een opvallend programma is FreshCare +. Dit is een stoomprogramma, dat volgens de fabrikant de wasprestatie verbeterd doordat de stoom verspreiding van vieze geuren in de machine voorkomt. Dit programma start als het wasprogramma klaar is en duurt maximaal 6 u. Het programma kan op elk moment onderbroken worden.