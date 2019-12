Whirlpool Primo 1406 UM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Whirlpool kan 6 kilo was en is daardoor geschikt voor een huishouden van 1, 2 of eventueel 3 personen. De wasmachine scoort op de meeste punten redelijk, maar laat vooral op geluid en gebruiksgemak wat liggen. Hij heeft een display waarop de resterende programmaduur te zien is, startuitstel, maar geeft geen geluidssignaal aan het einde van een programma.