Zanussi ZWF71463W

Het broertje van de ZWF81463W, maar dan met een capaciteit van 7 ipv 8 kg was. Deze Zanussi heeft startuitstel en een display waarop de resterende programmaduur te zien is en geeft aan het einde van een programma een geluidssignaal. Ondanks zijn energielabel A+++ valt de zuinigheid van deze machine in onze test tegen: vooral het katoenprogramma met halfvolle trommel en het synthetische programma op 40°C wassen niet erg zuinig.