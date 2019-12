Zanussi ZWF81663W

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vulcapaciteit van deze Zanussi is 8 kilo en hij is voorzien van een grote vulopening. De display geeft de resterende programmaduur aan en de machine heeft startuitstel en geeft een signaal aan het einde van het programma. Hij spoelt relatief goed en is daardoor geschikt voor mensen met een gevoelige huid.