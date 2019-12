Zanussi ZWF81663W (versie 2016)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Zanussi ZWF81663W is voorzien van een display met resterende programmaduur, een timer met uitgestelde starttijd en geeft een geluidssignaal na een programma. De deuropening is met een diameter van 34 cm goed groot. De machine heeft een overzichtelijk aantal programma's. Hij centrifugeert op maximaal 1600 toeren en heeft een capaciteit van 8 kilo. Dit is een zuinigere opvolger van het model met dezelfde naam.