Zanussi ZWGB6160P

Deze Zanussi is een van de kleinere machines in onze test, hij geschikt voor maximaal 6 kg was. Hij heeft energielabel A+, lager dan de meeste geteste machines, en dat zien we terug in de testresultaten. Er zijn programma's voor het wassen van jeans, overhemden (maximaal 5 stuks) en voor een korte was op 30°C. Informatie over de resterende programmaduur of fase en een geluidssignaal aan het einde van een programma ontbreken.