Eerste indruk|i-Sensoric is de naam voor de nieuwe wasmachinelijn van Siemens. Volgens de tv-reclame zijn het "de eerste wasmachines die kunnen zien". Ze maken gebruik van allerlei sensoren om goed en zuinig schoon te wassen, aldus de fabrikant. We testten er een.

Siemens i-Sensoric review

We testten een i-Sensoric wasmachine: de Siemens WM16Y841NL. Deze machine heeft een capaciteit van 9 kilo.

De wasmachines van Siemens zijn niet de enige met sensoren: tegenwoordig maken de meeste wasmachines gebruik van sensoren om het water- en energieverbruik en de programmaduur aan te passen aan de was.

Maar het aantal sensoren en hoe goed het programma op de was afgestemd wordt, verschilt. Zo blijkt uit onze wasmachinetest dat sommige wasmachines met een halfvolle trommel was nauwelijks minder water en energie gebruiken dan met een volle trommel.

We testten de Siemens met een halfvolle en volle trommel katoen.

Volle trommel

Een volle trommel katoenwas wast de Siemens i-Sensoric zeer goed schoon.

Het energie- en waterverbruik is vrij gemiddeld: hij krijgt een redelijke score voor energie- en goede score voor waterverbruik.

Per kilo was heeft de machine relatief weinig tijd nodig, maar vanwege de grote capaciteit duurt een volle trommel bijna 3 uur.

Hij centrifugeert goed en het spoelresultaat is redelijk, iets beter dan gemiddeld.

Halfvolle trommel

Bij een halfvolle trommel past de wasmachine het water- en energieverbruik en de programmaduur goed aan.

De machine is zeer zuinig, maar wast een halfvolle trommel was minder goed schoon dan een volle (score redelijk).

Spoelen doet hij redelijk goed, ondanks het lage waterverbruik.

Conclusie

Al met al doet deze machine het goed in onze test: hij krijgt een van de hoogste testoordelen. Zitten er vlekken op je wasgoed dan kun je het beste met een volle trommel wassen. Daar moet je bij een machine met een capaciteit voor 9 kilo was wel flink wat was voor verzamelen.

Bekijk de overige testresultaten, specificaties en prijzen van de Siemens WM16Y841NL in onze wasmachinevergelijker.

Wat is de Siemens i-Sensoric

I-Sensoric is de naam van de nieuwe wasmachinelijn van Siemens. De i-Sensoric maakt - aldus de fabrikant - gebruik van een intelligent systeem van sensoren en software:

de aquasensor meet hoe vuil de was is;

meet hoe vuil de was is; de flow sensor meet hoeveel water in de machine wordt gepompt;

meet hoeveel water in de machine wordt gepompt; de beladingssensor meet hoeveel en wat voor soort was er in de machine zit.

Op basis van deze gegevens wordt het wasproces vastgesteld. Zo moet de was perfect schoon worden met een zo laag mogelijk verbruik.

Extra opties

Elke nieuwe machine van Siemens is uitgerust met de i-Sensoric sensoren en software. Daarnaast kun je kiezen voor een of meer van de volgende opties:

I-dos : automatische dosering van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. De wasmachine bepaalt de hoeveelheid en soort was en hoe vuil het is en doseert automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel.

: automatische dosering van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. De wasmachine bepaalt de hoeveelheid en soort was en hoe vuil het is en doseert automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel. Speedperfect en ecoperfect: snel of zuinig wassen met hetzelfde resultaat. Door bij een wasprogramma te kiezen voor de optie speedperfect verkort je het programma, maar was je minder zuinig. Met ecoperfect was je juist zuinig, maar duurt het programma langer.

snel of zuinig wassen met hetzelfde resultaat. Door bij een wasprogramma te kiezen voor de optie speedperfect verkort je het programma, maar was je minder zuinig. Met ecoperfect was je juist zuinig, maar duurt het programma langer. Antivlekken-systeem: het programma wordt afgestemd op een specifieke vlek. De 'vlekkenautomaat' biedt keuze uit 16 vlekken, waaronder koffie, rode wijn, zweet, tomaten en bloed. Deze optie kun je kiezen bij verschillende programma's; je kunt maximaal 1 vlek kiezen.

het programma wordt afgestemd op een specifieke vlek. De 'vlekkenautomaat' biedt keuze uit 16 vlekken, waaronder koffie, rode wijn, zweet, tomaten en bloed. Deze optie kun je kiezen bij verschillende programma's; je kunt maximaal 1 vlek kiezen. Outdoor en impregneren: een programma voor outdoorkleding.

een programma voor outdoorkleding. Waterperfect plus: door het volume van de was te meten wordt het waterverbruik zo goed mogelijk op de hoeveelheid was afgestemd.

Voldoet de i-Sensoric aan de verwachtingen? Lees de review van de Siemens i-Sensoric.