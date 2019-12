Eerste indruk|De WallFix droogmolen van Brabantia staat niet op een paal, maar hang je aan de muur. Da's niet alleen handig voor wie erg lang of juist aan de kleine kant is. En het bespaart ruimte in de tuin. Maar is de Brabantia ook stevig, weerbestendig en handig in het gebruik?

Wallfix droogmolen: review

Wij kochten een Brabantia WallFix droogmolen en monteerden hem. We beoordeelden hem op de volgende aspecten:

de montage;

hoe makkelijk hij in- en uitklapt;

overige gebruiksaspecten;

roestvorming;

krasbestendigheid;

waterdichtheid van de hoes.

Montage

Met drie panelleden monteerden we de Brabantia WallFix droogmolen en beoordeelden hoe dit ging.

Vervolgens bekeken we of de droogmolen gemakkelijk in- en uitklapt en bevestigden we de bijgeleverde beschermhoes. Met een zoutoplossing keken we of er roestplekken op de WallFix verschenen. Tot slot bekeken we de krasbestendigheid van de WallFix en de waterdichtheid van de hoes.

Over het algemeen is de Brabantia WallFix handig in het gebruik, maar de droogmolen is iets kleiner dan een standaard droogmolen en monteren kan even lastig zijn.

Ophangen

Een handige man hing de WallFix op, maar had hier toch wat moeite mee. De handleiding op de doos kwam goed van pas. De doos kan ook fungeren als boormal, maar dat was niet direct duidelijk.

In- en uitklappen

De eerste keer in- en uitklappen is nog een beetje onwennig. Bij het uitklappen moet het uiteinde vastklikken, maar het is even afwachten wanneer de molen goed vast zit. Bij het inklappen moet de handel een stukje worden opgetild, daarna klapt de droogmolen ineens in. Echter, na de eerste keer in- en uitklappen gaat het verrassend soepel en gemakkelijk. Ingeklapt is de WallFix klein en valt bijna niet op.

Hoes

De hoes is gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Het is handig dat de hoes met drukkers aan het frame vastgezet kan worden. Ook is de hoes waterdicht.

Constructie

De WallFix is netjes afgewerkt en de constructie is stevig en krasvast. We testten ook de roestbestendigheid van de constructie, door er een zoutoplossing op te spuiten. Na bijna een week vonden we een kleine roestplek op een van de metalen stangen. Het is dus aan te raden om de hoes om de WallFix te doen als u hem niet gebruikt.