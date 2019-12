Wasmachinetest update, ook met bovenladers

Bovenladers stellen teleur

We testen ook enkele bovenladers. Ze scoren een krappe voldoende. De bovenladers scoren met name slecht op schoonwassen.

Zoek de verschillen

Heel veel nieuwe wasmachines die we testen zijn wel vrijwel gelijk. Technische gelijk met hetzelfde testresultaat zijn bij Miele de:

​Waar zit hem het verschil in? De modellen met een M hebben een wat modern design (licht gebogen front en een deur met een witte binnenrand) en de modellen met een K hebben de traditionele Miele-look met een chrome deur. De WMH 262 en WKH 272 hebben ook ledtrommelverlichting en een stoomfunctie. Verder verschillende de modellen iets in de aangeboden programma's. Het kan wel €300 schelen of je een luxere versie neemt of niet!

AEG maakt er haast een zoekplaatje van:

AEG L7FE84EW heeft een witte deurrand en een metallic front van het wasmiddelbakje

AEG L7FB84EW heeft een witte deurrand en een wit front van het wasmiddelbakje

AEG L7FE84ES heeft een metallic deurrand en een metallic front van het wasmiddelbakje.

In dit geval vonden we geen prijsverschil.

Let verder goed op bij Bosch en Siemens. Die hebben vaak ook vrijwel hetzelfde model, maar in de kosten kan het uitmaken welke je kiest.

Bosch WAN28292NL (€630) heeft een witte deur met zilveren rand

Bosch WAN28242NL (€520) heeft een zwarte deur met een witte rand

Siemens WM14N292NL (€560) heeft een witte deur met zilveren rand en een impregneer-programma

Siemens WM14N272NL (€540) heeft een witte deur en een lingerie-programma.

Hoewel deze 4 machines dus nauwelijks verschillen, kan het ruim €100 uitmaken welke je kiest.

Bekijk de testresultaten van alle wasmachines en vergelijk hun prijzen.