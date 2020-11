Consumentengids 12 2020

Product details

Losse gids (digitaal)

Publicatiedatum: 23 november 2020

Aantal pagina’s: 68

Bestandsformaat: PDF

Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

Test Koffiecupmachines

Test Televisies

Test Afbakbroodjes

Test Smartwatches

Test Keukenmachines

Test Reisverzekeringen

Black Friday; echte koopjes of nepaanbiedingen?

Voorzichtig met je ID

Achteraf betalen bij webwinkels

Klopt die zorgrekening?

Prijspeiling Drogisterijartikelen

Stekeligheden en nog veel meer!

